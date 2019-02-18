У Росії зірвали судове засідання по справі Гриба

Суд також відмовив матері Павла у побаченні з сином

Заседание в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону (Россия) по делу незаконно арестованного в РФ украинца Павла Гриба в понедельник продолжалось две минуты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook отца Павла Игоря Гриба.

Отец политзаключенного уверен, что срыв судебно заседания был спланирован.

"2 минуты. Столько времени заняло "судебное заседание" 18 февраля в деле Павла. Судья открыл его и сразу закрыл. На нем не было ни прокурора, ни переводчика. То есть срыв судебного заседания было спланировано заблаговременно. И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень нежелательный свидетель для "фемиды" РФ", - отметил Игорь Гриб.

Гриб сообщил, что суд отказал матери Павла в свидании с сыном, а также не позволил профессору Притуле осмотреть Павла. Российский суд также отказал украинским дипломатам во встрече с Павлом. По словам Игоря Гриба, следующее судебное заседание запланировано на 4 марта 2019 года.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по вопросу синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Напомним, украинскому политзаключенному Павлу Грибу позволят встретиться с украинским консулом, но после приговора.

Ранее сообщалось, что в Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула по анализам, сделанными российскими медиками.