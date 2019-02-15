Денісова: доступ лікарів до Гриба і Вишинського має бути синхронним

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Денісова написала листа Москальковій

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з питання синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та українського політв'язня Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.

Денісова відзначила, що Москалькова хоче, щоб Україна забезпечила доступ незалежних лікарів до Кирила Вишинського.

"У листі підтвердила, що не заперечуватиму, але за умови одночасного допуску лікарів до Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані", - написала Денісова.

Денісова відзначила, що стан здоров’я Гриба значно погіршився. Вона додала, що на останньому засіданні українцю стало зле і медичне обстеження потрібно йому провести якомога швидше.

"Півтора роки за ґратами, тортури та відсутність лікування можуть призвести до незворотніх наслідків. Чекаю на реакцію", - резюмувала омбудсмен.

Нагадаємо, українському політв'язню Павлу Грибу дозволять зустрітися з українським консулом, але після вироку.

Раніше повідомлялось, що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками. Також омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язеню необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.