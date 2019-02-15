ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денісова: доступ лікарів до Гриба і Вишинського має бути синхронним

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 15:59
Денісова: доступ лікарів до Гриба і Вишинського має бути синхронним
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Денісова написала листа Москальковій

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з питання синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та українського політв'язня Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.

Денісова відзначила, що Москалькова хоче, щоб Україна забезпечила доступ незалежних лікарів до Кирила Вишинського.

"У листі підтвердила, що не заперечуватиму, але за умови одночасного допуску лікарів до Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані", - написала Денісова.

Денісова відзначила, що стан здоров’я Гриба значно погіршився. Вона додала, що на останньому засіданні українцю стало зле і медичне обстеження потрібно йому провести якомога швидше.

"Півтора роки за ґратами, тортури та відсутність лікування можуть призвести до незворотніх наслідків. Чекаю на реакцію", - резюмувала омбудсмен.

Нагадаємо, українському політв'язню Павлу Грибу дозволять зустрітися з українським консулом, але після вироку.

Раніше повідомлялось, що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками. Також омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язеню необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.

РФ знову не надала доказів про стан здоров'я моряків, - омбудсмен ЄС закликає Росію негайно звільнити Гриба та Бекірова
Новини України ДенисоваПавел ГрибКирило Вишинський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся