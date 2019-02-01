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Політв'язень Гриб знаходиться на межі життя та смерті, - Клімкін

Новини » Політика    01.02.2019 - 12:13
Політв'язень Гриб знаходиться на межі життя та смерті, - Клімкін
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Клімкін розповів, що РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія ігнорує заклики надати українському політв'язню Павлу Грибу належну медичну допомогу, не зважаючи на те, що українець знаходиться на межі житті на смерті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу. Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності. Якщо в Росії взагалі ще знають,що це таке", - написав він.

Політв'язень Гриб знаходиться на межі життя та смерті, - КлімкінНагадаємо, батько політв'язня українця Павла Гриба заявив, що без термінової медичної допомоги у спеціалізованому медичному закладі Павло може померти. 

Раніше повідомлялось, що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками. Також омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язеню необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.

Після цього ЄС та США звернулись до РФ з вимогою надати Грибу необхідну медичну допомогу.

Євросоюз закликає РФ надати медичну допомогу Грибу Посольство США закликає РФ надати термінову меддопомогу Грибу
Новини України Павел Грибполитзаключенные в РФПавло Клімкін
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