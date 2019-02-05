У РФ розповіли про стан здоров'я політв'язня Гриба

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

За словами радника Путіна з прав людини Михайла Федотова, у Гриба задовільний стан здоров'я

Українському політв'язню Павлу Грибу дозволять зустрітися з українським консулом, але після вироку. Про повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає РБК-Україна, посилаючись на телеканал "112"

Денісова також розповіла, що за словами радника Путіна з прав людини Михайла Федотова, у Гриба задовільний стан здоров'я. Проте чомусь судове засідання перенесли. Денісова просить представників дипломатичних місій прийти на засідання суду та перевірити, у якому стані Павло.

Денісова відзначила, що раніше Грибу відмовили в побаченні з мамою та українським консулом. Така відмова не передбачена консульською конвенцією, підписаною між Україною та РФ. Денісова відзначила, що буде звертатися до представників Ради Європи, аби отримати дозвіл на зустріч Гриба з українським консулом до оголошення вироку.

"Я знаю, що суд відмовив матері в побаченні та нададуть можливість зустрітися консулу з Павлом тільки після вироку. Це не передбачено консульською конвенцією, яка підписана між Україною і Російською Федерацією, треба надати таке побачення, перенесення не можливе. Сьогодні буду зустрічатися із представниками Ради Європи", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія ігнорує заклики надати українському політв'язню Павлу Грибу належну медичну допомогу, не зважаючи на те, що українець знаходиться на межі житті та смерті.

Раніше повідомлялось, що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками. Також омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язеню необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.