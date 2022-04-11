З Маріуполя з початку війни примусово депортували 33 тисячі людей, - омбудсмен

З Маріуполя від початку війни депортували 33 тисячі місцевих жителів. Їх вивезли до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову .

При цьому російські ЗМІ зазначають, що до РФ з територій Донбасу вивезли 700 тисяч осіб, з них 131 тисяча - це діти. Зокрема, з Маріуполя депортували 134 тисячі людей.

"В окупованих частинах міста наразі триває жорстка зачистка мирних жителів, яка проводиться за сприяння місцевих колаборантів. Саме вони передають окупантам дані маріупольців, зокрема працівників державних установ та правоохоронних органів", - додала Денісова.

Частина депортованих осіб потрапляє до фільтраційних таборів. Наразі там перебувають близько 10 тисяч осіб.

Свідки розповідають, що російські гвардійці та "кадирівці" проводять незаконні арешти. Окупанти катують затриманих та страчують за будь-який прояв проукраїнської позиції.

"Дії рашистської армії в Маріуполі - це акт геноциду українського народу, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - йдеться у повідомленні.