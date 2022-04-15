В России из-за санкций останавливается производство новых танков, - разведка

Ведущее предприятие России по производству танков - "Уралвагонзавод" - сокращает выпуск новой бронетехники. Завод испытывает проблемы с финансированием и импортными комплектующими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил)пытается преодолеть кризис, который возник из-за введенных санкций. Предприятие столкнулось с финансовыми проблемами и нехваткой импортных комплектующих, в частности, бронированной стали. Останавливается выпуск новой бронетехники, в том числе Т-90 и Т-14 "Армата". "Несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение" РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продолжения поставок импортных комплектующих", - уточнили в ГУР.