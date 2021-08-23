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Країнам доведеться конкурувати за право транзиту газу з Росії: Лавров зробив заяву

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Москва, Понеділок 23 серпня 2021 09:27
Країнам доведеться конкурувати за право транзиту газу з Росії: Лавров зробив заяву Фото: голова МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія не відмовиться від існуючих домовленостей щодо транзиту газу після запуску "Північного потоку-2". Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив, що країнам-транзитерам доведеться конкурувати за право здійснювати транзит.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на йогго слова в інтерв'ю газеті "Мадяр Немзет".

За його словами, із введенням "Північного потоку-2" в експлуатацію буде забезпечена додаткова диверсифікація маршрутів транзиту "блакитного палива" без збільшення його обсягів на даний момент.

Лавров вважає, що стійкі поставки газу європейським споживачам можна буде здійснювати найкоротшим шляхом, що призведе до зниження "екологічного сліду від його транспортування".

"Крім того, ми не відмовляємося від дотримання наявних домовленостей щодо поставок російського газу в Європу - при цьому країнам-транзитерам у майбутньому доведеться конкурувати за право транзиту, а не намагатися диктувати власні умови", - заявив він.

Нагадаємо, позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться.

Зазначимо, Лавров вважає, що через "Північний потік-2" залежності Європи від російського газу не буде.

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Лавров Північний потік-2
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