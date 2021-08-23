ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лавров вважає, що через "Північний потік-2" залежності Європи від російського газу не буде

Новость на русском →
Росія, Понеділок 23 серпня 2021 07:45
Лавров вважає, що через "Північний потік-2" залежності Європи від російського газу не буде Фото: Лавров вважає, що через "Північний потік-2" залежності Європи від російського газу не буде (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Залежності Європи від російського газу через "Північний потік-2" не буде. Це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Глава МЗС РФ також заявив, що довіра Росії до багатьох європейських партнерів у сфері енергетики серйозно підірвана. Лавров нагадав, що в травні 2019 року спеціально під проект газопроводу "Північний потік-2" в ЄС були прийняті поправки в газову директиву Третього енергопакету.

Нагадаємо, що Україна розраховує на заходи ЄС для протидії запуску "Північного потоку-2", про що заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Північний потік-2
NEWS
Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії
Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу