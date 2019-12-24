У Росії розбився винищувач

Ілюстративне фото (utro.ru)

Авіакатастрофа в Росії сталась в 111 км від аеродрому Дземги

В Хабаровському краї (Росія) розбився сучасний винищувач Су-57. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Авіакатастрофа сталася в 111 км від аеродрому Дземги. Пілот встиг катапультуватися. Його евакуювали на вертольоті Мі-8. Основні версії катастрофи винищувача Су-57 (Т-50) в Хабаровському краї - несправність і помилка пілотування.

Як наголошується, цей винищувач проходив випробування. Він належав Комсомольському-на-Амурі авіазаводу.

Нагадаємо, в Єгипті у четвер, 5 грудня, під час військових навчань сталася аварія російського винищувача МіГ-29.

Крім того, в кінці вересня у Словаччині поблизу міста Злате Моравце розбився російський винищувач Міг-29. Аварія сталася під час тренувального польоту з іншим винищувачем. Пілот встиг катапультуватися. Причиною аварії могла стати нестача палива.

Також тринадцять французьких військовослужбовців загинули в результаті зіткнення двох військових вертольотів в Малі.

Нагадаємо, 18 січня 2018 два російські винищувачі Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, через помилки пілотування. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк). На місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули троє пілотів.