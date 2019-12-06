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У Єгипті розбився російський винищувач МіГ-29

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 09:02
У Єгипті розбився російський винищувач МіГ-29
Фото: винищувач МіГ-29 (en.topwar.ru)

Пілот літака встиг катапультуватися

У Єгипті в четвер, 5 грудня, під час військових навчань сталася аварія російського винищувача МіГ-29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За словами війського речника Тамера аль-Ріфая, винищувач МіГ-29 військово-повітряних сил Єгипту розбився через раптову технічну несправність. Пілот вижив, йому вдалося вчасно катапультуватися.

Зазначається, що у листопаді 2018 року у Єгипті сталася аналогічна аварія російського винищувача МіГ-29. У Москві заявили, що відправлять до Каїру групу експертів, які допоможуть в розслідування проблем, які призвели до останньої аварії.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Словаччині поблизу міста Злате Моравце розбився російський винищувач МіГ-29. Аварія сталася під час тренувального польоту з іншим винищувачем. Пілот встиг катапультуватися. Причиною аварії могла стати нестача пального.

Також у вересені розбився ще один російський винищувач. Військовий літак МіГ-21 розбився під час тренувального польоту в Індії. Аварія винищувача сталася через декілька хвилин після зльоту. Обоє пілотів встигли катапультуватися.

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Новини України ЄгипетавиакатастрофаистребителиМиг-29
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