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У Словаччині розбився винищувач МіГ-29

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 08:36
У Словаччині розбився винищувач МіГ-29
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Причина аварії - нестача палива

У суботу, 28 вересня, російський винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил Словаччини розбився поблизу міста Злате Моравце. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції у Facebook.

Як повідомляють словацькі правоохоронці, аварія військового літака сталася ввечері близько 22:30 за київським часом під час тренувального польоту з іншим винищувачем. Пілот встиг катапультуватися, наразі його життю нічого не загрожує.

Попередньо встановлено, що причиною інциденту могла стати нестача пального. Однак точну причину аварії літака буде встановлювати спеціальна комісія експертів.

У Словаччині розбився винищувач МіГ-29

Нагадаємо, 25 вересня у Індії поблизу авіабази Гваліор розбився винищувач МіГ-21. Військовий літак виконував тренувальний політ. Аварія винищувача сталася через декілька хвилин після зльоту. Обоє пілотів встигли капультуватися.

Також РБК-Україна писало, що 19 вересня у Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Двоє пілотів літака залишилися неушкодженими. При цьому ударною хвилею пошкоджено фасад будинку, мешканців якого в результаті евакуювали.

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Новини України СловаччинаавиакатастрофаМиг-29
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