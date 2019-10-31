Засновник Bellingcat: у справі МН17 можуть з’явитися нові підозрювані

Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

До початку судового процесу можуть з’явитися нові підозрювані

У Bellingcat не виключають, що можуть з’явитися нові підозрювані по справі катастрофи рейсу МН17. Про це розповів засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс в інтерв'ю "Укрінформу".

Засновник Bellingcat зазначив, що він та його команда добре обізнані щодо структури, що привела до катастрофи МН17.

"Я не знаю щодо свідків та інших схожих деталей, але, можливо, більше людей будуть звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року. Це буде тривалий процес, я очікую, що перше засідання буде радше адміністративним, а власне розгляд справи по суті почнеться пізніше", - зазначив засновник Bellingcat.

Зазначимо, у звіті Bellingcat мова йшла про 12 причетних до катастрофи МН17. До цього JIT заявила, що для збиття MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-й зенітної ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

Крім того, цього року Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу.