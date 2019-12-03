СБУ оголосила Цемаха в розшук

Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Цемаху висунуто підозру в тероризмі

Служба безпеки України оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік розшукуваних осіб на сайті МВС України.

Повідомляється, що Цемаху пред'явлено підозри в участі в терористичній групі і здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей. Він оголошений у розшук як особа, яка переховується від органів слідства.

Дата зникнення вказана 23 вересня поточного року. Також повідомляється, що запобіжний захід Цемаху не обирався.

Нагадаємо, Цемаха затримали на окупованій території в червні 2019 року в рамках спеціальної операції, після чого вивезли його до Києва як свідка у справі про катастрофу MH17. За даними слідства, на момент катастрофи MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий літак.

Цемаха видали російській стороні в рамках вересневого обміну полоненими. За останньою інформацією, він повернувся до окупованого Сніжного, де і був затриманий українськими спецслужбами.

