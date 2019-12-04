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У Росії пригрозили Німеччині відповідними заходами на висилку дипломатів

Новини » Політика     04.12.2019 - 14:08
У Росії пригрозили Німеччині відповідними заходами на висилку дипломатів
Фото: будівля МЗС РФ (twitter.com/MID_RF)

У МЗС РФ відреагували на висилку співробітників посольства в Німеччині

Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Німеччині відповідними заходами у відповідь на рішення про висилку співробітників російського посольства у Берліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, у російському зовнішньополітичному відомстві назвали дії Німеччини недружніми та пригрозили відповідними заходами.

"Розглядаємо заяви німецької сторони про висилку двох співробітників російського посольства в Берліні як безпідставні і недружні. Політизований підхід до питань слідства неприпустимий. Змушені здійснити комплекс заходів у відповідь", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили про висилку двох співробітників посольства Росії в Берліні у зв'язку з вбивством громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. У німецькій Генпрокуратурі стверджують, що мають достатньо фактичних доказів причетності до вбивства держорганів Росії.

Хангошвілі вважався довіреною особою грузинських органів безпеки, входив до складу антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Грузії і брав участь в спецопераціях. Убитий допомагав боротися проти передбачуваного розширення російського впливу в регіоні. У Тбілісі на нього було скоєно замах, після чого Хангошвілі втік в Україну, а пізніше переїхав до Берліна, де жив з дружиною і двома дітьми.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині винесли вирок сирійському мігрантові, який вбив місцевого чоловіка в місті Хемніц в 2018 році.

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