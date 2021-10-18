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Суд арештував бойовика через якого Росія заблокувала роботу ОБСЄ

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Луганська область, Понеділок 18 жовтня 2021 21:17
Суд арештував бойовика через якого Росія заблокувала роботу ОБСЄ Фото: суд арештував бойовика Андрія Косяка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сєвєродонецький міський суд Луганської області постановив арештували бойовика так званої "ЛНР" Андрія Косяка. Його нещодавно затримали українські військові поблизу Золотого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Луганської області.

За даними слідства, Косяк у 2017 році вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР", де служив "оператором відділення протитанкової керованої ракети". Завданням його підрозділу було знищення військових та техніки ЗСУ.

Слідство встановило, що Косяк брав активну участь у здійсненні збройного супротиву українським військовослужбовцям на Донбасі, зокрема, спостерігав за переміщенням підрозділів ЗСУ та передав інформацію іншим бойовикам.

А з липня 2021 року, як зазначає прокуратура, Косяк влаштувався "офіцером-наглядачем" так званого "представництва СЦКК", яке також входить до складу "народної міліції ЛНР".

13 жовтня бойовика затримали поблизу Золотого на лінії розмежування. Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.

Нагадаємо, СБУ показала відео допиту бойовика Косяка.

На затримання Косяка дуже різко відреагували в Росії, звинувативши Україну у порушенні мінських домовленостей. А після цього бойовики заблокували діяльність спостерігачів ОБСЄ на окупованому Донбасі.

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