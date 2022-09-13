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Енергетичні доходи РФ скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців, - Bloomberg

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Вівторок 13 вересня 2022 21:42
Енергетичні доходи РФ скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців, - Bloomberg Фото: Енергетичні доходи РФ скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Через західні санкції ціни на російську нафту впали, тому енергетичні доходи Росії в серпні скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Через санкції традиційні покупці нафти від РФ у Європі відмовились її купувати, тому Росія була змушена продавати її іншим покупцям на азіатському ринку", - йдеться у повідомленні.

Продаж відбувався зі значною знижкою, тому це не дало Москві отримати прибутки внаслідок вищих світових цін на нафту.

Також рекордні ціни на газ у Європі не змогли компенсувати зниження доходів від нафти. Причиною цього стали істотні скорочення експорту газу від "Газпрому". Російський постачальник шантажував європейські країни задля зняття санкцій за вторгнення в Україну.

Інформація, яка оприлюднена Міністерством фінансів Росії, вказує на 11,1 млрд доларів доходів, що стало найнижчим показником з червня 2021 року. Це також на 13% нижче, ніж у минулому місяці.

Нагадаємо, що США працюють над введенням нових санкцій проти Росії.

Також, президент РФ Володимир Путін відчайдушно намагається переконати світ у неефективності санкцій, однак вони працюють.

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