Путін відчайдушно намагається переконати світ у неефективності санкцій, однак вони працюють, - Держдеп

У Держдепартаменті впевнені, що санкції проти Росії працюють, незважаючи на спроби президента РФ Володимира Путіна переконати світ у зворотному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

"Санкції та експортний контроль працюють, і президент Путін відчайдушно намагається переконати світ у зворотному", - заявив представник Держдепартаменту США.

Він зазначив, що розв'язана Москвою війна знищить значну частину економічних досягнень Росії за останні 15 років.

"Росія платить високу ціну за повномасштабну війну проти України. Економіка Росії вразлива до відрізання від світової економіки і, безумовно, постраждає від тривалого спаду економічної активності", - підкреслили в відомство .

Там також додали, що бажання Путіна завоювати іншу країну призвело до "загибелі десятків тисяч російських солдатів, змусило 14 мільйонів українських громадян тікати зі своїх територій, а також перетворило історичні міста на руїни".