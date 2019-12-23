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У Росії пообіцяли вплинути на "ДНР" для виконання рішення "нормандської четвірки"

Новини » Політика     23.12.2019 - 08:53
У Росії пообіцяли вплинути на "ДНР" для виконання рішення "нормандської четвірки"
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

У Росії вважають, що Володимир Зеленський хоче позитивних зрушень у відносинах з Росією

Росія вплине на угрупування "ДНР" і "ЛНР" для того, щоб було виконано рішення "нормандської четвірки". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров зазначив, що Росія готова "намагатись допомогти президенту України Володимиру Зеленському".

"Ми будемо готові в тій мірі, в якій ми можемо намагатися йому (президенту України Володимиру Зеленському) допомогти, зокрема будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в контактній групі з пропозицією "нормандського формату" узгоджуватимуться", - сказав він.

Глава російського МЗС вважає, що Зеленський хоче позитивних зрушень у відносинах з Росією, але є ті, хто намагається перешкодити йому в цьому.

"У мене немає сумнівів, що він (Володимир Зеленський) особисто, як людина, політик і президент, цього хоче. І одночасно ми бачимо, як в Україні є ті, хто всіляко намагається перешкодити йому це зробити і "зберегти русофобський настрій у зовнішній політиці", конфлікт на Донбасі, що багатьох влаштовує", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Як писало РБК-Україна, президент України після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

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