У Росії планують ввести відповідальність за перехід на бік супротивника

До парламенту РФ внесли законопроект, згідно з яким перехід на бік супротивника в умовах збройного конфлікту буде прирівняний до держзради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

Відповідно до законопроекту, "до державної зради будуть віднесені дії, пов'язані з переходом на бік супротивника в умовах збройного конфлікту або воєнних дій проти Росії".

При цьому таємна співпраця росіян з іноземними спецслужбами каратиметься позбавленням волі на строк до 8 років.