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В России планируют ввести ответственность за переход на сторону противника

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Среда 25 мая 2022 18:05
В России планируют ввести ответственность за переход на сторону противника Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В парламент РФ внесли законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет приравнен к госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Согласно законопроекту, "к государственной измене будут отнесены действия, которые связанны с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России".

При этом тайное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет.

Напомним, ранее российские депутаты внесли законопроект в Госдуму, который расширит полномочия президента. В частности, позволит Владимиру Путин создавать временные администрации за пределами России.

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