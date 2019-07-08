Кремль відреагував на пропозицію Зеленського про переговори

Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

У РФ будуть розглядати цю пропозицію

Росія поки не готова дати відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського до переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю Великобританії, США, ФРН, Франції. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

За його словами, в РФ будуть розглядати цю пропозицію.

"Я поки не готовий відповідати, це абсолютно новий формат. Потрібно зрозуміти, чи є перспективи в такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується", - пояснив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну новий формат переговорів. Він запропонував провести переговори за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. За словами Зеленського, такі переговори можуть бути проведені в Мінську (Білорусь).

РБК-Україна писало, що питання врегулювання ситуації в Україні є темою переговорів у нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія).

Відзначимо, вчора стало відомо, що український і російський телеканали вирішили організувати телеміст. Реакція з боку Зеленського була наступна:

"Анонсований телеміст - це просто дешевий, але небезпечний піархід, мета якого знову поділити українців на два табори", - заявив він.

РБК-Україна писало, що СБУ вже запропонувала президенту провести позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з цією ситуацією.