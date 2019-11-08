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Україна закликала Європарламент зупинити "Північний потік-2"

Новини » Політика     08.11.2019 - 13:09
Україна закликала Європарламент зупинити "Північний потік-2"
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)

Україна просить не допустити виключення "Північного потоку-2" з газової директиви ЄС

Україна закликає Європейський парламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу. Про це повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

За словами Точицького, намір Німеччини виключити трубопровід "Північний потік-2" з газової директиви є порушенням законодавства Євросоюзу, а також це заохочує Росію порушувати зобов'язання.

"Закликав захистити верховенство права, енергетичну безпеку Європи та зупинити "Північний потік-2". Намір виключити "Північний потік-2" з 3-го енергетичного пакету порушує законодавство ЄС, солідарність та заохочує Росію відкидати правила, займатися шантажем та порушувати зобов’язання", - наголосив посол.

Україна закликала Європарламент зупинити &quot;Північний потік-2&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина хоче пом'якшити газову директиву Євросоюзу щодо трубопроводу "Північний потік-2". Однак під час голосування німецький Бундестаг не зміг ухвалити потрібний законопроект. Пом'якшення директиви підтримали 133 депутатів з 355 необхідних.

Крім того, в українському уряді заявили, що Україна, Польща, а також країни Балтії, незважаючи на дії Німеччини, знайдуть способи заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

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