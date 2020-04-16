У Зеленського заявили про переговори про нові обміни полоненими

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Оприлюднення в ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес

Тривають переговори про звільнення українців, які знаходяться на території окупованого Криму і в Росії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У президента зазначили, що оприлюднення в ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їх включення в списки на звільнення.

"Тривають переговори про звільнення українців, які перебувають на території окупованого Криму і в Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими між Донецьком і Києвом. Обмін проходив на КПВВ "Майорск". Через карантин після повернення в Київ звільнені українці вирушать на обов'язкову обсервацію.

Зазначимо, що у списках обміну полоненими не буде кримчан. Українська влада заявила, що не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що бойовики готові допустити до полонених їх родичів. йшлося про допуск до вісьмох українців, яких незаконно утримує самопроголошена "ДНР".