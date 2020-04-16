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Резніков пояснив, як відбувається обмін "всіх на всіх"

Новини » Політика     16.04.2020 - 11:20
Резніков пояснив, як відбувається обмін "всіх на всіх"
Фото: Олексій Резніков (kievcity.gov.ua)

В списках на обмін знаходиться близько 200 осіб

В списках на обмін на даний момент перебуває близько 200 людей, проте точна кількість утримуваних можна встановити тільки після повної верифікації. Про це в коментарі РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в рамках обміну "всіх на всіх" Україна готова обмінюватися без будь-яких умов.

"На сьогоднішній день відбувається один з етапів обміну "всіх на всіх". Ця формула означає, що ми готові обмінюватися без якихось застережень і умов. Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують. Тому що для нас важливіше життя, свобода і здоров'я кожного громадянина України, який хоче повернутися додому", - уточнив він.

За словами Рєзнікова, зараз мова йде про близько 200 осіб, які підлягають цьому обміну. Однак на сьогоднішній день є ще велика кількість людей, які перебувають у статусі "зниклі безвісти".

"Ми запитуємо ту сторону, але не отримуємо підтвердження, що людина знаходиться на тимчасово окупованій території. Іноді буває, що це людина вже, на жаль, неживої. Тому точну кількість можна назвати тільки після верифікації, в тому числі тих останків, які знаходяться після бойових дій, що почалися в 2014 році в зв'язку з агресією Російської Федерації, нападом на Україну", - пояснив віце-прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі проходить процес обміну полоненими між Україною і ОРДЛО. В рамках обміну в Україну повернуться 19 українських громадян. Вже відбувся обмін між Донецьком і Києвом. Через карантин після повернення в Київ звільнені українці вирушать на обов'язкову обсервацію. Обмін проходив на КПВВ "Майорск".

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Новини України обмін полоненимиАлексей Резников
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