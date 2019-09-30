ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії відреагували на нові санкції США

Новини » Політика    30.09.2019 - 21:57
У Росії відреагували на нові санкції США
Фото: МЗС Росії (wikipedia.org)

У Росії заявили, що "антиросійський випад" не залишиться без відповіді

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про здивована нових санкцій Сполучених Штатів і заявили, що цей "антиросійський випад" не залишиться без відповіді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

У Міністерстві заявили, що стосовно деяких осіб обмеження вводяться вже по другому і третьому колу.

"Висловлюємо крайнє здивування новою порцією антиросійських санкцій, введених Адміністрацією США 30 вересня", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що санкції є відображенням американського внутрішньополітичної кризи.

"Розуміємо, що подібні кроки є відображенням охопила США внутрішньополітичної кризи, в якому російська тематика навмисно використовується частиною вашингтонського істеблішменту в якості інструмента для досягнення власних кон'юнктурних цілей", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що антиросійський випад не залишиться без відповіді.

"Одночасно закликаємо американських політиків припинити безглузді ігри в санкції, результат яких дорівнює нулю, повернутися на позиції здорового глузду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввів санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній з-за втручання в президентські вибори 2016 року. Зокрема, санкції були введені проти Дениса Кузьміна та Ігоря Нестерова, які пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень" бізнесмена Євгена Пригожина.

Крім того, 26 вересня Сполучені Штати ввели санкції проти громадян Російської Федерації, причетних до доставки авіапалива російським силам в Сирії. Занкции були введені проти трьох осіб, п'яти кораблів і фірми Maritime Assistance LLC, яка є "підставною компанією "Совфрахта" спочатку призначалася для роботи в Україні".

США розширили санкції проти Росії Помічник держсекретаря США відвідає Україну
Новини України Російська ФедераціяСанкціїСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся