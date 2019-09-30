У Росії відреагували на нові санкції США

Фото: МЗС Росії (wikipedia.org)

У Росії заявили, що "антиросійський випад" не залишиться без відповіді

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про здивована нових санкцій Сполучених Штатів і заявили, що цей "антиросійський випад" не залишиться без відповіді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

У Міністерстві заявили, що стосовно деяких осіб обмеження вводяться вже по другому і третьому колу.

"Висловлюємо крайнє здивування новою порцією антиросійських санкцій, введених Адміністрацією США 30 вересня", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що санкції є відображенням американського внутрішньополітичної кризи.

"Розуміємо, що подібні кроки є відображенням охопила США внутрішньополітичної кризи, в якому російська тематика навмисно використовується частиною вашингтонського істеблішменту в якості інструмента для досягнення власних кон'юнктурних цілей", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що антиросійський випад не залишиться без відповіді.

"Одночасно закликаємо американських політиків припинити безглузді ігри в санкції, результат яких дорівнює нулю, повернутися на позиції здорового глузду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввів санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній з-за втручання в президентські вибори 2016 року. Зокрема, санкції були введені проти Дениса Кузьміна та Ігоря Нестерова, які пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень" бізнесмена Євгена Пригожина.