ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США розширили санкції проти Росії

Новини » Політика    30.09.2019 - 18:35
США розширили санкції проти Росії
Фото: Мінфін США (flickr.com)

Санкції були розширені за втручання в президентські вибори

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввів санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній з-за втручання в президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, в санкційний список потрапили громадяни Росії Денис Кузьмін та Ігор Нестеров. За даними відомства, вони пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень" бізнесмена Євгена Пригожина.

Також під санкції потрапили і три пов'язаних з Пригожиним компанії. Це Autolex Transport і Beratex Group, зареєстровані на Сейшельських островах, а також Linburg Industries, яка зареєстрована в Чехії.

У санкційний списку також включені яхта і три приватних літака, записані на перераховані вище компанії.

У Міністерстві фінансів вважають, що ці транспортні засоби належать Пригожину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 вересня Сполучені Штати ввели санкції проти громадян Російської Федерації, причетних до доставки авіапалива російським силам в Сирії. Занкции були введені проти трьох осіб, п'яти кораблів і фірми Maritime Assistance LLC, яка є "підставною компанією "Совфрахта" спочатку призначалася для роботи в Україні".

Крім того, Штати ввели нові санкції, які спрямовані на припинення експорту венесуэльской нафти на Кубу.

Помічник держсекретаря США відвідає Україну Інформатор, який написав скаргу на Трампа, виступить у Конгресі
Новини України Сполучені Штати АмерикиСанкціїРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся