ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России отреагировали на новые санкции США

Новости » Политика    30.09.2019 - 21:57
В России отреагировали на новые санкции США
Фото: МИД России (wikipedia.org)

В России заявили, что "антироссийский выпад" не останется без ответа

В Министерстве иностранных дел России заявили о недоумении из-за новых санкций Соединенных Штатов и заявили, что этот "антироссийский выпад" не останется без ответа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Министерстве заявили, что в отношении некоторых лиц ограничения вводятся уже по второму и третьему кругу.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что санкции являются отражением американского внутриполитического кризиса.

"Понимаем, что подобные шаги являются отражением охватившего США внутриполитического кризиса, в котором российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что антироссийский выпад не останется без ответа.

"Одновременно призываем американских политиков прекратить бессмысленные игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввел санкции против двух граждан России и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. В частности, санкции были введены против Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которые связаны с "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина.

Кроме того, 26 сентября Соединеные Штаты ввели санкции против граждан Российской Федерации, причастных к доставке авиатоплива российским силам в Сирии. Санкции были введены против трех человек, пяти кораблей и фирмы Maritime Assistance LLC, которая является "подставной компанией "Совфрахта" и первоначально предназначалась для работы в Украине".

США расширили санкции против России Помощник госсекретаря США посетит Украину
Новости Украины Российская ФедерацияСанкцииСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь