США розширили санкції проти Росії

Фото: Мінфін США (flickr.com)

США вводять санкції за "сприяння доставки авіапалива російським силам в Сирії"

Сполучені Штати Америки (США) ввели санкції проти громадян Росії, причетних до постачання авіапалива російським силам в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Мінфіну США.

Повідомляється, що санкції запровадили проти трьох осіб, п'яти кораблів і фірми Maritime Assistance LLC , яка є "підставною компанією "Совфрахта" і спочатку призначалася для роботи в Україні" .

США звинувачують "Совфрахт" в тому, що він стоїть за змовою про ухилення від санкцій для здійснення платежів і сприяння передачі поставок авіапалива російським силам, що діють в Сирії, на підтримку уряду президента Башара Асада.

Нагадаємо, США ввели нові санкції, які спрямовані на припинення експорту венесуельської нафти на Кубу.

Також РБК-Україна повідомляло, що США запроваджують нові санкції щодо деяких китайських компаній за покупку іранської нафти.