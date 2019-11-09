У Росії відреагували на початок розведення в Петрівському

Російська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі вітає початок розведення сил в Петрівському. Про це повідомив очільник російської делегації Борис Гризлов в коментарі росЗМІ.

Як повідомляється, Гризлов висловив сподівання, що розведення військ вздовж лінії розмежування на Донбасі успішно завершиться найближчим часом.

"Розраховую, що процес розведення в Петровському успішно завершиться найближчим часом", - заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, на Донбасі розпочався практичний етап розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петрівське. Після підтведження готовності, сторони почали процес відходження з попередніх позицій. Згідно з домовленостями, українські військові відійдуть на 1 кілометр та займуть нові позиції.

Також РБК-Україна писало, що після завершення розведення сил в Петрівському, розпочнуться роботи з розмінування територій, а також демонтаж фортифікаційних споруд.

Крім того, командувач ООС Богдан Бондар заявив, що в разі ворожих провокацій на ділянці розведення в районі Петрівського українські військові повернуться на свої попередні позиції. Він додав, що підрозділи ООС вже мають досвід оперативного реагування та повернення на розведені ділянки.