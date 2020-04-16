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У Росії скасували парад до Дня Перемоги

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 18:30
У Росії скасували парад до Дня Перемоги
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін сподівається, що парад відбудеться ще у 2020 році

Президент Російської Федерації Володимир Путін скасував підготовку до святкування Дня Перемоги через загрозу коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Путіна, для того, щоб провести парад 9 травня, підготовка до нього має бути розпочата "прямо зараз", що неможливо через зростання заражених коронавірусом в Росії.

"Ризики, пов'язані з епідемією, пік якої не пройде до 9 травня, ще надзвичайно високі, і це не дає мені права починати зараз підготовку до параду та інших масових заходів", - зазначив російський президент.

При цьому Путін сподівається, що парад на Красній площі відбудеться у цьому році, коли мине загроза коронавірусу.

"Ми змусимо відступити загрозу, з якою зіткнулися сьогодні, і тоді обов'язково проведемо всі заплановані на 9 травня заходи, зрозуміло, в нинішньому, 2020 році", - додав Путін.

Нагадаємо, два тижні тому під час звернення до росіян Володимир Путін оголосив вихідні у Російській Федерації до 30 квітня.

Станом на сьогодні в Росії зафіксовано майже 28 тис. випадків коронавірусу. Від інфекції померли 232 людини. Також повідомлялося, що коронавірус діагностували у одного з працівників адміністрації Кремля.

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