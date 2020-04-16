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В России отменили парад ко Дню Победы

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 18:30
В России отменили парад ко Дню Победы
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин надеется, что парад состоится еще в 2020 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил подготовку к празднованию Дня Победы из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, для того, чтобы провести парад 9 мая, подготовка к нему должна быть начата "прямо сейчас", что невозможно из-за продолжающегося роста зараженных коронавирусом в России.

"Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет к 9 мая, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - отметил российский президент.

При этом Путин надеется, что парад на Красной площади все же состоится в этом году, когда отступит угроза коронавируса.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, разумеется, в нынешнем, 2020 году", - добавил Путин.

Напомним, две недели назад в ходе обращения к россиянам Владимир Путин объявил выходные в Российской Федерации до 30 апреля.

На сегодняшний день в России зафиксировано почти 28 тыс. случаев коронавируса. От инфекции умерли 232 человека. Также сообщалось, что коронавирус был диагностирован у одного из работников администрации Кремля.

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерацияпарад9 МаяКоронавирус
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