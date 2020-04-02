Путін продовжив вихідні в Росії до кінця квітня

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін також розширив повноваження керівництва регіонів

Черерз пандемію коронавірусу вихідні в Російській Федерації продовжуються до кінця квітня. Про це в ході звернення до нації заявив президент Росії Володимир Путін.

За його словами, пік епідемії в світі ще не пройдено, в тому числі й в Росії.

"У зв'язку з цим мною прийнято рішення продовжити режим неробочих днів до кінця місяця, тобто до 30 квітня включно. Підкреслю, із збереженням за працівниками заробітної плати", - заявив Путін.

При цьому він додав, що вихідні можуть скоротити, якщо дозволить ситуація. Він також розширив повноваження голів суб'єктів Російської Федерації для оперативного реагування на коронавірус на місцях. Фактично, регіони самостійно прийматимуть рішення про введення карантину і про те, які установи будуть закриватися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як Путін використовує пандемію коронавірусу для зняття санкцій.

Також раніше повідомлялося, що президенти США і Росії домовилися працювати над пожвавленням світової економіки. Як повідомили в Білому домі, Трамп і Путін погодилися більш тісно співпрацювати в рамках "Великої двадцятки".