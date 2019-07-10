Корабель РФ влаштував провокацію в районі навчань Sea Breeze

Фото: корабель ВМФ РФ "Сметливый" (mil.ru)

Російський корабель зайшов у закритий район практичних стрільб

Корабель Чорноморського флоту Російської Федерації "Сметливый" спровокував небезпечну ситуацію у закритому для мореплавства районі проведення військових навчань Sea Breeze 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Військово-морських сил України у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 10 липня, близько 08:00 російський корабель увійшов у закритий для мореплавства район, де проводилися практичні стрільби корабельної артилерії в рамках навчань Sea Breeze 2019.

Зазначається, що корабель РФ не реагував на запити відповідно до міжнародного протоколу українського фрегата "Гетьман Сагайдачний" та зробив вигляд, що має проблеми зі зв'язком.

"Даний факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати Російську Федерацію, як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права, системні порушення якого стали нормою поведінки Росії в Чорноморському регіоні", - наголосили у відомстві.

Додамо, що за даними росЗМІ, керівництво Військово-морського флоту РФ відмовилося коментувати даний інцидент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азовське море увійшов малий протичовновий корабель "Єйськ" Чорноморського флоту Військово-морських сил Росії. В неділю, 7 липня, корабель пройшов арку мосту біля Керчі у напрямку Азовського моря.

РБК-Україна писало, що Росія проводить масштабні військові навчання в анексованому Криму на фоні проведення спільних навчань України та НАТО Sea Breeze 2019. Вчора, 9 липня, підрозділи морської авіації РФ і протиповітряної оборони відпрацювали пошук і знищення десантного загону кораблів умовного противника.