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Корабель РФ влаштував провокацію в районі навчань Sea Breeze

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 14:02
Корабель РФ влаштував провокацію в районі навчань Sea Breeze
Фото: корабель ВМФ РФ "Сметливый" (mil.ru)

Російський корабель зайшов у закритий район практичних стрільб

Корабель Чорноморського флоту Російської Федерації "Сметливый" спровокував небезпечну ситуацію у закритому для мореплавства районі проведення військових навчань Sea Breeze 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Військово-морських сил України у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 10 липня, близько 08:00 російський корабель увійшов у закритий для мореплавства район, де проводилися практичні стрільби корабельної артилерії в рамках навчань Sea Breeze 2019.

Корабель РФ влаштував провокацію в районі навчань Sea Breeze

Зазначається, що корабель РФ не реагував на запити відповідно до міжнародного протоколу українського фрегата "Гетьман Сагайдачний" та зробив вигляд, що має проблеми зі зв'язком.

"Даний факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати Російську Федерацію, як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права, системні порушення якого стали нормою поведінки Росії в Чорноморському регіоні", - наголосили у відомстві.

Додамо, що за даними росЗМІ, керівництво Військово-морського флоту РФ відмовилося коментувати даний інцидент.Корабель РФ влаштував провокацію в районі навчань Sea Breeze

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азовське море увійшов малий протичовновий корабель "Єйськ" Чорноморського флоту Військово-морських сил Росії. В неділю, 7 липня, корабель пройшов арку мосту біля Керчі у напрямку Азовського моря.

РБК-Україна писало, що Росія проводить масштабні військові навчання в анексованому Криму на фоні проведення спільних навчань України та НАТО Sea Breeze 2019. Вчора, 9 липня, підрозділи морської авіації РФ і протиповітряної оборони відпрацювали пошук і знищення десантного загону кораблів умовного противника.

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