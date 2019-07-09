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В Азовське море увійшов протичовновий корабель флоту РФ

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 05:19
В Азовське море увійшов протичовновий корабель флоту РФ
Фото: Єйськ (twitter/yeisk.info)

Корабель приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ

Російська Федерація посилила свою присутність в Азовському морі малим протичовновим кораблем "Єйськ" (054) Чорноморського флоту Військово-морських сил. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Наголошується, що в неділю, 7 липня, корабель пройшов арку мосту біля Керчі у напрямку Азовського моря.

Корабель "Єйськ" приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії і входить до складу 181 дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району.

Як інформує портал, після розпаду СРСР корабель перебазували в Севастополь, куди він перейшов у ніч на 1 січня 1992 року. З створенням ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 у складі частини був перебазований в Новоросійськ і під розподіл флоту не підпадав.

Нагадаємо, загін кораблів Чорноморського флоту Росії кілька днів тому приступив до планових заходів бойової підготовки на тлі військово-морських навчань НАТО Sea Breeze-2019. Кораблі відпрацьовують низку планових заходів бойової підготовки в акваторії Чорного моря. Всього у вченні задіяно близько 10 кораблів.

Кораблі РФ відпрацьовують бойову підготовку в Чорному морі на тлі навчань НАТО До суду направили справу кримського бойовика за захоплення кораблів в 2014
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