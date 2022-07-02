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Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму

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Україна, Субота 02 липня 2022 09:01
Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму Фото: "Газпром" скоротив транзит газу до мінімуму (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Місячні обсяги транзиту газу через українську ГТС впали історичного мінімуму з 1991 року. У червні вони становили 1,25 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

Як зазначили в прес-службі, "Газпром" використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб м) за довгостроковим контрактом.

"Внаслідок маніпулятивних дій "Газпрому", з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%. Кремль застосовує агресію не лише у військовому вимірі: намагання зірвати опалювальний сезон в Європі - це приклад справжньої гібридної війни", - йдеться в повідомленні.

За даними "Оператора ГТС України", "Газпром" й надалі не використовує заброньовані та оплачені потужності на точці входу "Суджа", що становлять 77,2 млн кубометрів на добу.

Також російський монополіст не скористався можливістю переносу потужностей ГВС "Сохранівка" та не бере участі в аукціонах з бронювання потужностей.

"У купі з обмеженням транзиту газопроводом "Північний потік-1", це призводить до "осушення" газового ринку ЄС та зростання цін", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у червні імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з США в країни Європи вперше в історії перевищив поставки з території Росії. Це сталося через рішення "Газпрому" скоротити експорт.

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