"Нафтогаз" пригрозив "Газрому" новим арбітражем: що сталося
НАК "Нафтогаз" планує ініціювати новий міжнародний арбітраж через відмову російського "Газпрому" повністю оплачувати транзит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.
Він зазначив, що Україна має право звернутися до арбітражу через 45 днів після того, як домовленості про оплату, прописані в контракті, були порушені.
"Наступного місяця цей термін спливає, і якщо не станеться дива - тобто "Газпром" змінить свою позицію, то це означатиме, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив Вітренко.
За його словами, "Нафтогаз" використовуватиме всі можливості, які є у української компанії відповідно до підписаного контракту.
"Газпром" зараз недоплачує за транзит, за ті заброньовані обсяги, які є доступними для нього", - зазначив голова компанії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна перестала одержувати повний обсяг виплат за транспортування російського газу. Причиною стало перекриття ГВС "Сохранівка".
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.