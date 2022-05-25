"Газпром" скоротив виплати Україні за транспортування газу
Україна більше не отримує повний обсяг виплат за транспортування російського газу. Причиною стало перекриття ГВС "Сохранівка".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
На запитання про те, чи отримує Україна виплати за транспортування російського газу, Вітренко відповів, що "не в повному обсязі".
При цьому, за інформацією Reuters, у "Газпромі" поки що не прокоментували цю ситуацію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Оператор ГТС України (ВДТСУ) припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.
Також ми писали, що біржова ціна на газ у Європі 11 травня зросла після припинення транзиту російського газу окупованою територією України. Вартість травневого ф'ючерсу на TTF зросла на 4% до 1120 доларів 1 тис. кубометрів.
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