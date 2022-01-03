Росії загрожують санкції, якщо вона силою перекроюватиме карту Європи, - МЗС Фінляндії

"Якщо події почнуть розгортатися за найгіршим сценарієм, то Захід цілком очевидно відреагує додатковими економічними санкціями. Дуже хочеться вірити, що цього не дійде", - сказав Хаавісто.

Він зазначив, що на Москву очікують санкції, якщо вона "силою почне перекроювати карту Європи".

"Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції", - наголосив глава МЗС Фінляндії.