ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Після переговорів з Путіним. Зеленський та Байден зідзвонились: перші подробиці

Новость на русском →
Київ, Неділя 02 січня 2022 23:59
Після переговорів з Путіним. Зеленський та Байден зідзвонились: перші подробиці Фото: президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 2 січня, президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. До цієї розмови американський лідер поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним.

Перші подробиці розмови двох лідерів у матеріалі РБК-Україна.

Американскі ЗМІ писали, що Байден планував у розмові з українським лідером ще раз підтвердити підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України. Також сторони мали обговорити війська Росії на кордоні країни та підготовку до майбутніх дипломатичних контактів із Москвою, які мають допомогти знизити ескалацію.

Розмова Путіна та Байдена

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели чергову телефонну розмову. Путін попередив, що Росія домагатиметься результату щодо "гарантій безпеки", а також, що Росія захищатиме себе так, як би захищали себе США. Байден, в свою чергу, попередив російського лідера про наслідки у разі нового вторгнення в Україну.

Чи буде нове вторгнення Росії в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії. Великого скупчення російських військ біля України він також не бачить.

Але ряд західних ЗМІ повідомляють про значну чисельність військ РФ біля українських кордонів. Росія виступає за невступ України в НАТО, називаючи це "гарантіями безпеки". У січні почнуться російсько-американські переговори щодо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
Дощі, мокрий сніг та +11: погода на завтра
Дощі, мокрий сніг та +11: погода на завтра
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році