Після переговорів з Путіним. Зеленський та Байден зідзвонились: перші подробиці

Сьогодні, 2 січня, президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. До цієї розмови американський лідер поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним.

Американскі ЗМІ писали, що Байден планував у розмові з українським лідером ще раз підтвердити підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України. Також сторони мали обговорити війська Росії на кордоні країни та підготовку до майбутніх дипломатичних контактів із Москвою, які мають допомогти знизити ескалацію.

Розмова Путіна та Байдена

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели чергову телефонну розмову. Путін попередив, що Росія домагатиметься результату щодо "гарантій безпеки", а також, що Росія захищатиме себе так, як би захищали себе США. Байден, в свою чергу, попередив російського лідера про наслідки у разі нового вторгнення в Україну.

Чи буде нове вторгнення Росії в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії. Великого скупчення російських військ біля України він також не бачить.

Але ряд західних ЗМІ повідомляють про значну чисельність військ РФ біля українських кордонів. Росія виступає за невступ України в НАТО, називаючи це "гарантіями безпеки". У січні почнуться російсько-американські переговори щодо України.