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США назвали умову, за якої Росія не вторгнеться в Україну

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США, Понеділок 03 січня 2022 10:14
США назвали умову, за якої Росія не вторгнеться в Україну Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що існує висока ймовірність того, що Росія вторгнеться в Україну. Однак стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", - зазначив Шифф.

На запитання, чи вважає він, що переговори Путіна та Байдена мають шанси аби запобігти подальшому вторгненню, він заявив: "боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться".

"Я досі, чесно кажучи, не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він, безумовно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками", - підкреслив Шифф.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Глава Білого дому дав зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії.

Зазначимо, за словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, поблизу кордону України вже зібралося 122 тисячі військових Росії.

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