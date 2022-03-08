Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії

Популярна компанія Apple зупинила роботу реклами застосунків на майданчику App Store у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як пише Bloomberg, усі кампанії Apple Search Ads, запущені в App Store в Росії, призупинено. Також жодна нова кампанія не матиме права запускатися в App Store в Росії на період призупинення.

"Apple Search Ads було призупинено в App Store в Росії до подальшого повідомлення", – йдеться в листі, надісланому розробникам.

Рішення прийнято через кілька днів після того, як компанія припинила продаж продукції в Росії.