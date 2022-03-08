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Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії

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Вівторок 08 березня 2022 01:06
Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії Apple заборонив рекламу в App Store для Росії (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Популярна компанія Apple зупинила роботу реклами застосунків на майданчику App Store у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як пише Bloomberg, усі кампанії Apple Search Ads, запущені в App Store в Росії, призупинено. Також жодна нова кампанія не матиме права запускатися в App Store в Росії на період призупинення.

"Apple Search Ads було призупинено в App Store в Росії до подальшого повідомлення", – йдеться в листі, надісланому розробникам.

Рішення прийнято через кілька днів після того, як компанія припинила продаж продукції в Росії.

Раніше ми повідомляли, що одна з найбільших криптобірж світу блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції.

Також ми писали, що Adidas зупиняє роботу в Росії, але не виходить остаточно.

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