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Слідом за "Сбербанком". З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку"

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Москва, П'ятниця 15 квітня 2022 11:01
Слідом за "Сбербанком". З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку" Фото: з App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку" (ria.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Додаток російського "Альфа-Банку" на платформі iOS видалили з App Store. Раніше з магазину додатків видалили програму "Сбербанка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Слідом за" Сбербанком "з App Store видалили додаток російського" Альфа-Банку", - написав міністр.

Разом з тим прес-служба російського "Альфа-банку" повідомила, що клієнти банку можуть управляти своїми грошима в інтернет-версії програми, яка працює і на комп'ютері, і на смартфоні.

Раньше Apple зупинив роботу реклами додатків на майданчику App Store в Росії.

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