Слідом за "Сбербанком". З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку"
Фото: з App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку" (ria.ru)
Додаток російського "Альфа-Банку" на платформі iOS видалили з App Store. Раніше з магазину додатків видалили програму "Сбербанка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
"Слідом за" Сбербанком "з App Store видалили додаток російського" Альфа-Банку", - написав міністр.
Разом з тим прес-служба російського "Альфа-банку" повідомила, що клієнти банку можуть управляти своїми грошима в інтернет-версії програми, яка працює і на комп'ютері, і на смартфоні.
Раньше Apple зупинив роботу реклами додатків на майданчику App Store в Росії.
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