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У ОРДО по дорозі до Криму перекинувся автобус, є жертви і постраждалі

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 21:56
У ОРДО по дорозі до Криму перекинувся автобус, є жертви і постраждалі
Фото: місце події (МНС ДНР)

Всього в автобусі перебувало 29 осіб

На підконтрольній "Донецької Народній Республіці" території Донецької області під Новоазовськом перекинувся рейсовий автобус "Горлівка - Севастополь", в результаті чого загинули дві людини, ще 22 отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Як повідомляється, всього в автобусі перебувало 29 осіб.

За даними МНС так званої "ДНР", в результаті аварії загинули дві людини, ще 22 постраждали. Серед постраждалих - троє дітей.

Нагадаємо, 6 лютого в Одеській області перекинувся рейсовий автобус Одеса - Київ. Травми отримали 37-річна жінка та 9-річна дитина.

Крім того, в Сумській області через негоду сталося дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса. Тоді постраждали 5 чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що 3 лютого у Дніпропетровській області в результаті смерті водія у ДТП потрапив автобус, який віз учнів в басейн.

У Запорізькій області перекинулася рейсова маршрутка, є постраждалі В Одеській області перекинувся пасажирський автобус, є поранені
Новини України ДТПДНРДонецкая область
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