У Росії заарештували офіцера, підозрюваного у шпигунстві на користь України

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Російського офіцера заарештували на 2 місяці

Військовий гарнізонний суд в Ростові-на-Дону (Росія) заарештував російського військового, підозрюваного у шпигунстві на користь України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, військовослужбовця Південного військового округу РФ, підозрюваного у шпигунській діяльності на користь України, було заарештовано на 2 місяця.

"Ростовським військовим гарнізонним судом обраний запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін 2 місяці", - заявили в прес-службі суду.

Нагадаємо, вчора російські ЗМІ повідомили, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали російського військовослужбовця за підозрою у шпигунстві на користь України. Силовики вважають, що військовий збирав секретні дані військового характеру. Стосовно військового було відкрито впровадження за фактом державної зради.

Напередодні українська військова контррозвідка заявила про затримання завербованого спецслужбами РФ жителя окупованого Криму, який планував поширювати матеріали про нібито низький моральний стан в Збройних силах України. Затриманий після окупації отримав російський паспорт, у 2016 році прийняв російську присягу та був відправлений до Сирії.