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В России арестовали офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 15:19
В России арестовали офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Российского офицера арестовали на 2 месяца

Военный гарнизонный суд в Ростове-на-Дону (Россия) арестовал российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, военнослужащий Южного военного округа РФ, подозреваемый в шпионской деятельности в пользу Украины, был арестован на 2 месяца.

"Ростовским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - заявили в пресс-службе суда.

Напомним, вчера российские СМИ сообщили, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Силовики считают, что военный собирал секретные данные военного характера. В отношении военного было открыто производство по факту государственной измены.

Накануне украинская военная контрразведка заявила о задержании завербованного спецслужбами РФ жителя оккупированного Крыма, который планировал распространять материалы о якобы низком моральном духе в Вооруженных силах Украины. Задержанный после оккупации получил российский паспорт, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию.

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