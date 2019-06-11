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Розпуск Ради: біля КСУ проходять протести

Новини » Вибори 2019    11.06.2019 - 10:38
Розпуск Ради: біля КСУ проходять протести
Фото: протести біля КСУ (Владислав Красінський/РБК-Україна)

Протестуючі заявляють, що КСУ повинен визнати указ про розпуск ВР неконституційним

У будівлі Конституційного суду України, який повинен розглянути указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради і призначення дострокових виборів, проходять акції протесту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Під КСУ зібралося близько сотні людей. Більшість протестує проти тиску президента і його команди на суддів.

Розпуск Ради: біля КСУ проходять протестиФото: мітинг біля КСУ

Вони стверджують, що КС повинен визнати указ про розпуск Ради неконституційним.

Їм протистоїть контрмітинг на підтримку Володимира Зеленського і дострокових виборів парламенту.

На даний момент ситуація стабільна. За порядком спостерігають кілька десятків поліцейських.

Нагадаємо, Володимир Зеленський залишив будівлю суду після виступу перед суддями, зазначивши, що рішення розпустити Раду було законним, але він не хоче, щоб його звинуватили в тиску на суд.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок, 11 червня, президент Володимир Зеленський приїхав на засідання Конституційного суду з розгляду розпуску Ради. Свій приїзд глава держави анонсував вчора ввечері. Він підкреслив, що це вперше, коли президент буде присутній на засіданні Конституційного суду.

КСУ розглядає указ Зеленського про розпуск Ради: головне Зеленський приїхав на засідання Конституційного суду
Новини України Порошенко Зеленський Конституционный суд Украины
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