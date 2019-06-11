Роспуск Рады: возле КСУ проходят протесты

Фото: протесты возле КСУ (Владислав Красинский/РБК-Украина)

Протестующие заявляют, что КСУ должен признать указ о роспуске ВР неконституционным

У здания Конституционного суда Украины, который должен рассмотреть указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов, проходят акции протеста. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Под КСУ собралось около сотни людей. Большинство протестует против давления президента и его команды на судей.

Фото: митинг возле КСУ

Они утверждают, что КС должен признать указ о роспуске Рады неконституционным.

Им противостоит контрмитинг в поддержку Владимира Зеленского и досрочных выборов парламента.

На данный момент ситуация стабильна. За порядком наблюдают несколько десятков полицейских.

Напомним, Владимир Зеленский покинул здание суда после выступления перед судьями, отметив, что решение распустить Раду было законным, но он не хочет, чтобы его обвинили в давлении на суд.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник, 11 июня, президент Владимир Зеленский приехал на заседание Конституционного суда по рассмотрению роспуска Рады. Свой приезд глава государства анонсировал вчера вечером. Он подчеркнул, что это впервые, когда президент будет присутствовать на заседании Конституционного суда.