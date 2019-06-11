Зеленський покинув зал КСУ для уникнення тиску на суд

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він також підкреслив, що рішення про розпуск ВР було законним

Президент Володимир Зеленський залишив зал Конституційного суду, щоб уникнути впливу на рішення суду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Конституційному суді, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також підкреслив, що рішення про розпуск ВР було законним. А рейтинг довіри до ВР восьмого скликання тільки 4%.

"Я впевнений, що указ відповідає духу закону. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри до 4%. Народ України аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оскарження цього рішення це просто спроба народних депутатів триматися за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. Даний указ повністю відповідає букві закону. Наша позиція однозначна", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні Зеленський прибув на судове засідання щодо розпуску Ради.

"З вашого дозволу я покидаю зал, щоб ніхто не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні КСУ розглядає позов щодо конституційності рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Раніше представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук зазначив, що у Зеленського не виключають, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним. Радник президента підкреслив, позицію президента в КСУ представить Федір Веніславський.