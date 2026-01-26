ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Роспропаганда разгоняет фейк о "национальном сопротивлении" мобилизации в Харькове

Понедельник 26 января 2026 10:55
UA EN RU
Роспропаганда разгоняет фейк о "национальном сопротивлении" мобилизации в Харькове Россияне пытаются враждебно настроить украинцев против ТЦК и СП (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В соцсетях распространяется очередной фейк российской пропаганды о якобы "национальном сопротивлении" проведению мобилизации в Харькове. Враг пытается выдать вымышленную историю за реальные события, однако никаких подтверждений своим заявлениям не приводит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.

Очередная выдумка пропаганды

В частности, пропагандистские ресурсы сообщают о якобы убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. В то же время авторы таких "новостей" не подают никаких доказательств или официальных подтверждений.

Цель - раскол и провокации

Основная цель этой информационной кампании - расколоть украинское общество, настроить граждан враждебно к ТЦК и СП и спровоцировать силовое сопротивление мобилизационным мероприятиям. Такие действия направлены на подрыв обороноспособности Украины и осложнение ситуации для Сил обороны на фронте.

Мобилизация продолжается

В ответ на распространение фейков отмечается, что подразделения продолжают выполнять задачи по доукомплектованию военных частей. Военнослужащие ВСУ, которые не имеют боевого опыта, привлекаются к выполнению боевых задач только после прохождения усиленной военной подготовки.

Единство важнее фейков

В ТЦК подчеркивают, что попытки навязать миф о "национальном сопротивлении" не разрушат единства украинского общества. Украинцы продолжают защищать свое государство и поддерживать Силы обороны.

Читайте также о том, что в TikTok распространяются ролики, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, в которых поощряется насилие в отношении военнослужащих ТЦК. Эти ролики подаются как "юмористический контент".

Ранее мы писали о том, что российская пропаганда массово распространяет фейки о Купянске, сгенерированные искусственным интеллектом. Также сообщалось, что роспропаганда снова запускает в TikTok видео со сгенерированными ИИ военными ВСУ, которые якобы находятся на разных участках фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Харьков Фейки Пропагандист
Новости
Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце
Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света