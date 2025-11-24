Роспропаганда распространяет фейки о соцсети Х Кирилла Буданова, - ГУР

Другие фейки российской пропаганды

Ранее РБК-Украина писало о примерах российской пропаганды в интернете.

Так, россияне распространяют фейковое видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, о выходе Сил обороны Украины из Покровска Донецкой области.

Верификация видео с помощью специального программного обеспечения показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывает неестественное произношение, носилки, которые "плывут" в воздухе, "лишние" ноги военных и инвалидная коляска, которая движется сама, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Также российская пропаганда запустила в TikTok видео о якобы полном окружении Купянска российскими военными. Оно тоже оказалось фейковым.

В ЦПД отмечают: подобные публикации являются частью информационной операции России. Их цель - деморализовать украинцев.

Еще в TikTok распространялось видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Большинство таких видео сопровождалось подписями на разных иностранных языках. Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, которая специально создает контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий, доказали в ЦПД.